Мусаев о ничьей с «Ростовом»: огорчены результатом, но довольны содержанием

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча с «Ростовом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мусаев о ничьей с «Ростовом»: огорчены результатом, но довольны содержанием
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«Получился яркий матч. Была игра на высоких скоростях. Чем больше будет таких игр, тем больше мы будем расти. В первом тайме соперник много прессинговал, создал несколько опасных моментов. Мы хорошо контролировали игру и заставляли соперника работать без мяча. Во втором тайме наше преимущество начало увеличиваться. Было больше моментов. Мы выпустили атакующих футболистов, которые усилили нашу игру. Пропустили со стандарта. Отыгрались и имели шансы добиться победы. Огорчены результатом, но довольны содержанием и отношением футболистов», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в шестом туре РПЛ. Матч завершился со счётом 1:1.

Ранее Валерий Карпин высказал мнение, что «Ростов» не лучшим образом сыграл в матче с «Краснодаром».

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