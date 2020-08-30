Тренер «Краснодара» Мусаев получил красную карточку после матча с «Ростовом»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после завершения матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Тренер «Краснодара» Мусаев получил красную карточку после матча с «Ростовом»
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Эпизод произошёл уже после финального свистка. Мусаев что-то сказал главному арбитру встречи Сергею Карасёву, за что получил от него прямую красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ.

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