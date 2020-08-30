Первушин о матче с «Рубином»: есть у «Тамбова» болезнь — пропускать в концовках

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал ничейный исход матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Первушин о матче с «Рубином»: есть у «Тамбова» болезнь — пропускать в концовках
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Начало игры было за «Рубином». Они могли забивать, у них были моменты. Затем мы выровняли игру, забили гол, был контроль мяча. Во втором тайме сыграли на удержание счёта, заменами взвинтили темп. Забили гол, но в концовке отдали фланги соперникам и не справились с Джордже Деспотовичем. Есть у нас болезнь — пропускать в концовках. Избавиться от этой болезни не удалось. Если бы мне сказали до игры, что мы сыграем вничью, я был бы рад. А по тому, как складывался матч, есть разочарование от результата», — приводит слова Первушина РИА Новости.

По словам тренера, он рассчитывает, что за время перерыва на матчи сборных команде удастся перезагрузиться.

«В таком графике тяжело идти. Нужно доукомплектоваться и поработать. У нас есть команда, но не хватает немножечко», — добавил специалист.

«Тамбов» на выезде сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что VAR мог бы помочь судье в некоторых моментах матча с «Тамбовом».

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