Булыкин считает «Аталанту» хорошим вариантом для Миранчука

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий переход полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Миранчуку нужно выходить на новый уровень, и Серия А — это очень хороший вариант. Желаю ему закрепиться в составе, освоиться и двигаться все выше и выше. Миранчук был одним из лидеров команды, и обидно терять его перед Лигой чемпионов, но, с другой стороны, его продали за хорошие деньги. Надеюсь, он заявит о себе, и контракт с «Аталантой» станет хорошим стартом нового этапа его карьеры», — приводит слова Булыкина РИА Новости.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Сёмин раскритиковал руководство «Локомотива» за продажу Алексея Миранчука.