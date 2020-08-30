Гендиректор ФИДЕ объяснил решение разделить победу на онлайн-олимпиаде между Россией и Индией

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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский объяснил, почему сборная Индии разделила победу с командой России на шахматной онлайн-олимпиаде.
Гендиректор ФИДЕ объяснил решение разделить победу на онлайн-олимпиаде между Россией и Индией
  • Reuters

«Ввиду глобальных неполадок в мировом интернете, финальный матч онлайн-олимпиады был прерван. Двое индийских шахматистов оказались отсоединены от связи. Chess.com подтвердил, что проблема возникла не у игроков и платформы, а в мировом масштабе. В доигранных партиях счёт был 2,5-1,5 в пользу России, но оставшихся индийцы имели одну выигранную и одну объективно равную позицию. Апелляционный комитет не пришёл к однозначному заключению, как поступить в такой ситуации и президент ФИДЕ принял решение присудить золотые медали обеим сборным — России и Индии. Возможно, решение не всем придётся по душе, но мне оно тоже кажется оптимальным в сложившейся ситуации», — цитирует Сутовского «Чемпионат».

Сборная России одержала победу в финале онлайн-олимпиады со счётом 4,5:1,5, однако индийская сторона подала протест на результат, который был удовлетворён.

Ранее сообщалось, что сборные России и Индии разделили победу на шахматной онлайн-олимпиаде из-за проблем с интернетом.

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