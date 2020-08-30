Сборные России и Индии разделили победу на шахматной онлайн-олимпиаде из-за проблем с интернетом

Золотые медали первой онлайн-олимпиады ФИДЕ будут вручены обеим командам-финалистам — России и Индии.

Во втором финальном матче сразу у двух игроков сборной Индии случились проблемы с интернет-соединением. Их соперникам из российской команды были засчитаны победы, итоговый счёт второго матча был в пользу сборной России — 4,5:1,5.

Сборная Индии подала апелляцию, указав на то, что проблемы с соединением были не у спортсменов, а у сервера сайта, на котором проходили партии. Апелляция была принята.

Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем первой в истории шахматной онлайн-олимпиады.