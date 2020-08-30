Медведев заявил, что «Зениту» не хватило остроты в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничейный исход матча с московским «Локомотивом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы играли с сильными и мотивированными соперниками — «Динамо» и «Локомотивом», который несмотря на то, что последний потерял Миранчука, Баринова и Крыховяка. Команда техничная, хорошо организованная, в игре нами было сделано мало ударов по воротам. Надеюсь, после перерыва команда будет более энергичной. Большую часть второго тайма «Зенит» доминировал, но остроты не хватало», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» и «Локомотив» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом».