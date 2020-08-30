Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» перед уходом из клуба

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После матча шестого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с болельщиками железнодорожников.
Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» перед уходом из клуба
  • РИА Новости

«На самом деле я не думал, что так будет волнительно всё это говорить. Но знал, что хочу всех вас поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Выиграл всё, что можно было. Я хочу поблагодарить вас всех, что всегда были рядом во все моменты — в тяжёлые, счастливые — во все. Сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь! Увидимся! Вперёд, «Локо»!» — сказал Миранчук.

Ранее «Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников.

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