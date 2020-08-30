Польховский отметил прогресс в работе СБР

Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился своим мнением о работе Союза биатлонистов России (СБР) под руководством нового президента Виктора Майгурова.

«Сейчас СБР я сравнил бы с ульем, который кипит и работает. Каждый сотрудник понимает, что от него требуется. Любой тренер сборной знает, к кому нужно обратиться по тому или иному вопросу. В этом плане мы сделали шаг вперёд. Майгуров всё это контролирует. У нас слаженный коллектив», — цитирует Польховского ТАСС.

Майгуров возглавил СБР 11 июля 2020 года, сменив на этой должности Владимира Драчёва.

Ранее Майгуров рассказал о работе, проделанной после избрания его главой СБР.