Польховский отметил прогресс в работе СБР

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился своим мнением о работе Союза биатлонистов России (СБР) под руководством нового президента Виктора Майгурова.
Польховский отметил прогресс в работе СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сейчас СБР я сравнил бы с ульем, который кипит и работает. Каждый сотрудник понимает, что от него требуется. Любой тренер сборной знает, к кому нужно обратиться по тому или иному вопросу. В этом плане мы сделали шаг вперёд. Майгуров всё это контролирует. У нас слаженный коллектив», — цитирует Польховского ТАСС.

Майгуров возглавил СБР 11 июля 2020 года, сменив на этой должности Владимира Драчёва.

Ранее Майгуров рассказал о работе, проделанной после избрания его главой СБР.

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