СМИ: Французский теннисист Пэр заболел коронавирусом, находясь в «пузыре» US Open

Французский теннисист Бенуа Пэр сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и поэтому не сыграет на Открытом чемпионате США.

Об этом сообщает L'Equipe. Француз уже более недели был в нью-йоркском «пузыре» — изолированном месте, где теннисистам необходимо находиться всё время до турнира. В первом круге US Open Пэр должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа и завершится 14 сентября. Испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион соревнований, отказался от защиты титула.

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть каждый турнир «Большого шлема», в котором участвует.