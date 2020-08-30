Медведев: я хочу выиграть каждый турнир Большого шлема, в котором участвую
- Reuters
«Ощущения перед турниром совсем другие… Уверен, что если бы не коронавирус, всё было бы иначе. Тем не менее всегда здорово вернуться на этот турнир. Надеюсь, для меня он станет успешным. Я с нетерпением жду первого матча — пускай и без болельщиков, но я играю на стадионе Артура Эша в вечерней сессии. Ожидания? Всегда иду от матча к матчу, далеко вперёд не заглядываю. Конечно, в глубине души я хочу выиграть каждый турнир Большого шлема, в котором участвую. Пока у меня подобных побед не было, лишь один финал. Начинаю игру на мэйджорах, моя цель — выиграть все семь матчей», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.
В 2019 году россиянин вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В 2020 году первым соперником Медведева на турнире станет аргентинец Федерико Дельбонис.
Ранее Медведев заявил, что не сомневался в своём участии в US Open.