Медведев: я хочу выиграть каждый турнир Большого шлема, в котором участвую

Пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от старта на Открытом чемпионате США — 2020.

«Ощущения перед турниром совсем другие… Уверен, что если бы не коронавирус, всё было бы иначе. Тем не менее всегда здорово вернуться на этот турнир. Надеюсь, для меня он станет успешным. Я с нетерпением жду первого матча — пускай и без болельщиков, но я играю на стадионе Артура Эша в вечерней сессии. Ожидания? Всегда иду от матча к матчу, далеко вперёд не заглядываю. Конечно, в глубине души я хочу выиграть каждый турнир Большого шлема, в котором участвую. Пока у меня подобных побед не было, лишь один финал. Начинаю игру на мэйджорах, моя цель — выиграть все семь матчей», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

В 2019 году россиянин вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В 2020 году первым соперником Медведева на турнире станет аргентинец Федерико Дельбонис.

Ранее Медведев заявил, что не сомневался в своём участии в US Open.