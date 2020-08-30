Россиянин Карацев выиграл турнир серии «Челленджер» в Праге

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Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии «Челленджер», который проходил в Чехии.
Россиянин Карацев выиграл турнир серии «Челленджер» в Праге
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В финале Карацев одержал победу над нидерландским теннисистом Таллоном Грикспуром со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час 50 минут.

На пути к финалу россиянин победил француза Энцо Коко, канадца Стивена Диаса, латвийца Эрнесто Гулбиса, швейцарца Станисласа Вавринку, а также теннисиста Дмитрия Попко из Казахстана.

В рейтинге ATP 26-летний Карацев занимает 194-е место.

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть каждый турнир Большого шлема, в котором участвует.

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