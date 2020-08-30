Ловчев признался, что не верит в шансы «Спартака» выиграть РПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы московского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Работа Тедеско даёт результат, видно, что тренер наиграл этот состав. Если бы и в матче с «Сочи» красно-белые победили, «Спартак» ещё лучше закрепился бы на первом месте. Но я не думаю, что у красно-белых есть шанс закончить сезон на первом месте. По составу и по игре я отдаю лидерство «Зениту». У «Ростова», «Локомотива» и других команд такие же проблемы по составу, как и у «Спартака», — цитирует Ловчева Sport24.

После шести сыгранных туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая «Зенит» на два очка. Однако у петербуржцев остаётся матч в запасе.

Ранее Ловчев прокомментировал невызов Соболева в сборную России.