Российский музыкант Noize MC выпустил песню про игру League of Legends

Российский рок- и хип-хоп-исполнитель Noize MC, который выступит на гранд-финале киберспортивного турнира LCL Summer 2020 по League of Legends, выпустил песню про игру.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Как сообщает cybersport.ru, композиция получила название «Лига легенд». Гранд-финал LCL Summer 2020 начнётся 30 августа в 14:00 мск. В гранд-финале между собой сыграют Unicorns of Love и Gambit Esports, призовой фонд составит 3 млн рублей. Кроме того, победитель получит право выступить в стадии Play-In 2020 World Championship. Ранее сообщалось, что призовой фонд The International 2020 по Dota 2 побил прошлогодний рекорд.