Российский музыкант Noize MC выпустил песню про игру League of Legends

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Российский рок- и хип-хоп-исполнитель Noize MC, который выступит на гранд-финале киберспортивного турнира LCL Summer 2020 по League of Legends, выпустил песню про игру.
Российский музыкант Noize MC выпустил песню про игру League of Legends
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает cybersport.ru, композиция получила название «Лига легенд».

Гранд-финал LCL Summer 2020 начнётся 30 августа в 14:00 мск.

В гранд-финале между собой сыграют Unicorns of Love и Gambit Esports, призовой фонд составит 3 млн рублей.

Кроме того, победитель получит право выступить в стадии Play-In 2020 World Championship.

Ранее сообщалось, что призовой фонд The International 2020 по Dota 2 побил прошлогодний рекорд.

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