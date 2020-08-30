Российский музыкант Noize MC выпустил песню про игру League of Legends
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- РИА Новости
Как сообщает cybersport.ru, композиция получила название «Лига легенд».
Гранд-финал LCL Summer 2020 начнётся 30 августа в 14:00 мск.
В гранд-финале между собой сыграют Unicorns of Love и Gambit Esports, призовой фонд составит 3 млн рублей.
Кроме того, победитель получит право выступить в стадии Play-In 2020 World Championship.
Ранее сообщалось, что призовой фонд The International 2020 по Dota 2 побил прошлогодний рекорд.