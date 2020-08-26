Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 побил прошлогодний рекорд
- РИА Новости
Как сообщает Cybersport.ru, прошлогодняя сумма, которая была рекордной, составила $34 330 068.
Таким образом, текущий призовой фонд является самым большим в истории Dota 2 и киберспортивых турниров в целом.
Кроме того, рекордный призовой фонд турнира в этом году был собран за 92 дня, в то время как в прошлом — за 110 дней.
The International — главный международный турнир по дисциплине Dota 2.
Ранее сообщалось, что призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн спустя сутки после релиза Battle Pass.