Радимов не верит, что «Спартак» останется в тройке лидеров по итогам сезона в РПЛ
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- РИА Новости
«Вопрос к красно-белым. То есть вы вот всерьёз считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьёзно?! Хорош смешить, а! Готов поспорить — никаких медалей вам не видать!» — написал Радимов в своём Twitter.
«Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 благодаря голу Жиго и поднялся на первое место в РПЛ. После шести туров в активе красно-белых 14 очков.
Ранее футболист «Арсенала» Даниил Хлусевич заявил, что ему неприятно играть, когда судьи сильно поддерживают «Спартак».