Радимов не верит, что «Спартак» останется в тройке лидеров по итогам сезона в РПЛ

Главный тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов обратился к болельщикам московского «Спартака» после победы красно-белых над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вопрос к красно-белым. То есть вы вот всерьёз считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьёзно?! Хорош смешить, а! Готов поспорить — никаких медалей вам не видать!» — написал Радимов в своём Twitter.

«Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 благодаря голу Жиго и поднялся на первое место в РПЛ. После шести туров в активе красно-белых 14 очков.

Ранее футболист «Арсенала» Даниил Хлусевич заявил, что ему неприятно играть, когда судьи сильно поддерживают «Спартак».