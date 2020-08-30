Радимов не верит, что «Спартак» останется в тройке лидеров по итогам сезона в РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов обратился к болельщикам московского «Спартака» после победы красно-белых над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радимов не верит, что «Спартак» останется в тройке лидеров по итогам сезона в РПЛ
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Вопрос к красно-белым. То есть вы вот всерьёз считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьёзно?! Хорош смешить, а! Готов поспорить — никаких медалей вам не видать!» — написал Радимов в своём Twitter.

«Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 благодаря голу Жиго и поднялся на первое место в РПЛ. После шести туров в активе красно-белых 14 очков. 

Ранее футболист «Арсенала» Даниил Хлусевич заявил, что ему неприятно играть, когда судьи сильно поддерживают «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить