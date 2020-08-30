Футболист «Арсенала»: неприятно играть, когда судьи так сильно поддерживают «Спартак»

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Защитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Арсенала»: неприятно играть, когда судьи так сильно поддерживают «Спартак»
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«Немножко не доиграли, может, не хватило концентрации. Будем работать. Сложно, конечно, работать с судьями, когда они поддерживают так «Спартак» сильно. Каждый момент — жёлтая карточка. Очень неприятно играть», — сказал Хлусевич на YouTube-канале «Арсенала».

Гости остались в меньшинстве в конце первого тайма после удаления полузащитника Даниила Лесового за споры с судьёй.

«Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 благодаря голу Жиго и поднялся на первое место в РПЛ. После шести туров в активе красно-белых 14 очков. «Арсенал» с пятью очками находится на 11-й строчке. 

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» Жиго, Крал и Ларссон отметили победу над «Арсеналом» в ресторане.

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