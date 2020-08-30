В «Аяксе» подтвердили возможный уход футболиста команды ван де Бека

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил, что полузащитник команды Донни ван де Бек может покинуть клуб.
В «Аяксе» подтвердили возможный уход футболиста команды ван де Бека
  • Reuters

«Тот факт, что Донни не играл с «Айнтрахтом», говорит о многом. Просьба не давать ему играть исходила не от одной стороны. Мы делаем это вместе. Были достигнуты договорённости о возможном переходе, и если такая возможность возникнет, то мы также должны сотрудничать», — цитирует тен Хага De Telegraaf.

До этого в СМИ появилась информация, что ван де Беком интересуется испанская «Барселона».

Ван де Бек является воспитанником «Аякса». На его счету 175 матчей, в которых он забил 41 мяч и отдал 34 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за Луиса Суареса.

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