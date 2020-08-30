В «Аяксе» подтвердили возможный уход футболиста команды ван де Бека

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил, что полузащитник команды Донни ван де Бек может покинуть клуб.

«Тот факт, что Донни не играл с «Айнтрахтом», говорит о многом. Просьба не давать ему играть исходила не от одной стороны. Мы делаем это вместе. Были достигнуты договорённости о возможном переходе, и если такая возможность возникнет, то мы также должны сотрудничать», — цитирует тен Хага De Telegraaf.

До этого в СМИ появилась информация, что ван де Беком интересуется испанская «Барселона».

Ван де Бек является воспитанником «Аякса». На его счету 175 матчей, в которых он забил 41 мяч и отдал 34 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за Луиса Суареса.