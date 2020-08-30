Тренер «Тампы» назвал Кучерова фантастически одарённым хоккеистом

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского нападающего команды Никиты Кучерова после победы над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кучеров — фантастически одарённый игрок, который все свои почести получает благодаря атакующему вкладу в нашу игру. Хоккеисты, известные исключительно своими бомбардирскими качествами, нередко выигрывают «Харт Трофи» или видят свои фотографии на первых полосах газет. Но, помимо них, есть и те, кто играет в 200-футовый хоккей», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что атакующие игроки проводят на льду много времени, так как они умны и знают, как нужно действовать в собственной зоне. По его мнению, их невозможно было бы выпускать на 20 минут и больше, если бы они этого не демонстрировали.

«Рост Куча в этом аспекте — одна из причин того, что мы сейчас так успешны. Тренеры отправляют игроков на лёд не из-за их фамилий, а потому что доверяют им. И я доверяю Кучерову в любых ситуациях», — добавил Купер.

Ранее сообщалось, что две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче Кубка Стэнли.