«Ювентус» арендовал футболиста «Шальке» Маккенни

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о переходе в команду на правах аренды полузащитника гельзенкирхенского «Шальке» Уэстона Маккенни.
«Ювентус» арендовал футболиста «Шальке» Маккенни
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, арендное соглашение рассчитано на один сезон, с опцией обязательного выкупа, при достижении определённых спортивных задач.

Отмечается, что аренда обойдётся «Ювентусу» в € 4,5 млн, а возможный выкуп —  в € 18,5 млн.

22-летний Маккенни является воспитанником «Шальке» и играл за основу с 2017 года. В прошлом сезоне американский хавбек провёл 32 матча за клуб из Гельзенкирхена, и записал в свой актив 3 гола и 1 голевую передачу.

Ранее появилась информация, что  «Челси» вступил в переговоры с «Миланом» по обмену Кепы на Доннарумму.

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