«Ювентус» арендовал футболиста «Шальке» Маккенни

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о переходе в команду на правах аренды полузащитника гельзенкирхенского «Шальке» Уэстона Маккенни.

Как сообщает пресс-служба клуба, арендное соглашение рассчитано на один сезон, с опцией обязательного выкупа, при достижении определённых спортивных задач.

Отмечается, что аренда обойдётся «Ювентусу» в € 4,5 млн, а возможный выкуп — в € 18,5 млн.

22-летний Маккенни является воспитанником «Шальке» и играл за основу с 2017 года. В прошлом сезоне американский хавбек провёл 32 матча за клуб из Гельзенкирхена, и записал в свой актив 3 гола и 1 голевую передачу.

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