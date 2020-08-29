Источник: «Челси» вступил в переговоры с «Миланом» по обмену Кепы на Доннарумму

«Челси» намерен обменять своего голкипера Кепу Аррисабалагу на стража ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, за Доннарумму лондонцы намерены предложить Кепу и денежную доплату.

Доннарумма имеет действующий контракт с «Миланом», который заканчивается в июне 2021 года. Кепа Аррисабалага был приобретён «Челси» летом 2018 года за €80 млн. В сезоне-2019/20 испанец допускал большое количество ошибок, потому потерял место в основном составе. Голкипер сыграл за «Челси» 95 матчей и пропустил 109 мячей.

Ранее «Челси» объявил о переходе Тьяго Силвы.