Источник: «Челси» вступил в переговоры с «Миланом» по обмену Кепы на Доннарумму

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«Челси» намерен обменять своего голкипера Кепу Аррисабалагу на стража ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
Источник: «Челси» вступил в переговоры с «Миланом» по обмену Кепы на Доннарумму
  • Reuters

Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, за Доннарумму лондонцы намерены предложить Кепу и денежную доплату.

Доннарумма имеет действующий контракт с «Миланом», который заканчивается в июне 2021 года. Кепа Аррисабалага был приобретён «Челси» летом 2018 года за €80 млн. В сезоне-2019/20 испанец допускал большое количество ошибок, потому потерял место в основном составе. Голкипер сыграл за «Челси» 95 матчей и пропустил 109 мячей. 

Ранее «Челси» объявил о переходе Тьяго Силвы.

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