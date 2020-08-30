Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо» и выйти в полуфинал Восточной конференции НБА

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«Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо» и выйти в полуфинал Восточной конференции НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 118:104 в пользу «Бакс».

В составе «Милуоки» дабл-дабл из 28 очков и 17 подборов оформил Яннис Адетокунбо. В активе Криса Миддлтона дабл-дабл из 21 очка и десяти подборов.

За «Орландо» дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов оформил Никола Вучевич. Ещё 18 очков в активе Эван Фурнье.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Милуоки». В полуфинале Восточной конференции команда из Висконсина сыграет с «Майами Хит».

Ранее Трамп заявил, что активность игроков НБА разрушит баскетбол.

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