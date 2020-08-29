Трамп: активность игроков НБА разрушит баскетбол

Президент США Дональд Трамп убеждён, что проявление игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) социальной активности окажет разрушительное влияние на лигу.

«Думаю, активность игроков НБА разрушит баскетбол, она угрожает НБА. Люди не хотят заниматься политикой, когда смотрят спорт. Это плохо для НБА. И так же разрушительно всё будет и для американского футбола», — цитирует Трампа The Guardian.

25 августа баскетболисты НБА отказались продолжать плей-офф из-за стрельбы полиции в афроамериканца Джейкоба Блейка в американском штате Висконсин. Однако впоследствии было принято решение доиграть сезон. Матчи возобновятся 29 августа.

Ранее Обама отговорил игроков бойкотировать сезон НБА.