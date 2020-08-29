Трамп: активность игроков НБА разрушит баскетбол

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп убеждён, что проявление игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) социальной активности окажет разрушительное влияние на лигу.
Трамп: активность игроков НБА разрушит баскетбол
  • Reuters

«Думаю, активность игроков НБА разрушит баскетбол, она угрожает НБА. Люди не хотят заниматься политикой, когда смотрят спорт. Это плохо для НБА. И так же разрушительно всё будет и для американского футбола», — цитирует Трампа The Guardian

25 августа баскетболисты НБА отказались продолжать плей-офф из-за стрельбы полиции в афроамериканца Джейкоба Блейка в американском штате Висконсин. Однако впоследствии было принято решение доиграть сезон. Матчи возобновятся 29 августа.

Ранее Обама отговорил игроков бойкотировать сезон НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить