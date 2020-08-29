Трамп: активность игроков НБА разрушит баскетбол
- Reuters
«Думаю, активность игроков НБА разрушит баскетбол, она угрожает НБА. Люди не хотят заниматься политикой, когда смотрят спорт. Это плохо для НБА. И так же разрушительно всё будет и для американского футбола», — цитирует Трампа The Guardian.
25 августа баскетболисты НБА отказались продолжать плей-офф из-за стрельбы полиции в афроамериканца Джейкоба Блейка в американском штате Висконсин. Однако впоследствии было принято решение доиграть сезон. Матчи возобновятся 29 августа.
Ранее Обама отговорил игроков бойкотировать сезон НБА.