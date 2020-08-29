Федерер поддержал позицию Надаля по инициативе Джоковича о создании новой ассоциации теннисистов

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал инициативу создания Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), которую выдвинул серб Новак Джокович — первая ракетка мира.

«Согласен с Рафаэлем Надалем. В это непростое, нестабильное время я считаю крайне важным сохранить единство игроков и нашего вида спорта, чтобы проложить лучший путь вперёд», — написал Федерер в своём Twitter.

Прежде появилась информация, что Джокович и канадец Вашек Поспишил организовывают новую ассоциацию — PTPA и уже начали сбор подписей игроков, готовых к ней присоединиться.

Ранее сообщалось, что Надаль высказался об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов.