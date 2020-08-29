Осака снялась с финала турнира WTA в Нью-Йорке

Японка Наоми Осака не примет участия в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке из-за травмы.

«Жаль, что мне приходится сняться с финала из-за травмы. Вчера в тай-брейке второго сета я потянула подколенное сухожилие. За ночь оно не стало лучше, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя, хочу поблагодарить всех за поддержку», — цитирует Осаку официальный Twitter турнира.

В финале японская теннисистка должна была сыграть с Викторией Азаренко, которая теперь автоматически стала победительницей турнира.

Ранее сообщалось, что Осака сыграет с Азаренко в финале турнира WTA в Нью-Йорке.