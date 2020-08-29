Фигуристка Медведева рассказала, как боролась с депрессией

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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей приходилось переживать моменты депрессии.
Фигуристка Медведева рассказала, как боролась с депрессией
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Не буду врать, такое, конечно, было. Если я скажу, что прекрасно знаю, как выбраться из всех ситуаций… Нет. Когда я нахожусь в таком состоянии, то всё время себе напоминаю, сколько прекрасных людей у меня вокруг: мне повезло с семьёй, с тренером, с друзьями. Они мне не дают впасть в состояние отчаяния», — сказала Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Ранее Медведева заявила, что в современном фигурном катании не существует физической войны.

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