Соболев: «Спартак» имеет все шансы выиграть РПЛ

Форвард московского «Спартака» поделился мыслями по поводу того, может ли его команда выиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я верю в чемпионство «Спартака». Почему нет? Мы ещё ни одной игры не проиграли, идём хорошо. Считаю, что у нас есть все шансы. Возможно, у «Зенита» более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. У нас отличный коллектив и отличный тренер. У нас есть дух победителей. Когда я вышел на замену с «Локомотивом», то был уверен, что мы забьём второй мяч. Через такие игры и появляется менталитет победителя», — заявил Соболев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Ранее Соболев заявил, что не имеет претензий к судье Казарцеву.