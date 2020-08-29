Соболев: «Спартак» имеет все шансы выиграть РПЛ

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Форвард московского «Спартака» поделился мыслями по поводу того, может ли его команда выиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев: «Спартак» имеет все шансы выиграть РПЛ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я верю в чемпионство «Спартака». Почему нет? Мы ещё ни одной игры не проиграли, идём хорошо. Считаю, что у нас есть все шансы. Возможно, у «Зенита» более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. У нас отличный коллектив и отличный тренер. У нас есть дух победителей. Когда я вышел на замену с «Локомотивом», то был уверен, что мы забьём второй мяч. Через такие игры и появляется менталитет победителя», — заявил Соболев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Ранее Соболев заявил, что не имеет претензий к судье Казарцеву.

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