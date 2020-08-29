Соболев заявил, что не имеет претензий к судье Казарцеву

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Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал эпизод с получением жёлтой карточки в матче с «Сочи» (2:2).
Соболев заявил, что не имеет претензий к судье Казарцеву
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«История с жёлтой карточкой за снятую футболку? Я не вижу в этом проблемы. Знал, на что иду. Судья показал жёлтую и извинился: «Соболезную, извини». Я ответил: «Никаких проблем». Это его работа. Какие претензии могут быть?» — сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну.

Форвард получил предупреждение от арбитра встречи Василия Казарцева за демонстрацию футболки с изображением умершей накануне матча матери.

Ранее Соболев объяснил, почему отказал «Лечче».

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