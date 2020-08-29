Тренер Непряевой: Наталье не хватает концентрации и самоотдачи для борьбы с Йохауг

Юрий Бородавко, личный тренер российской лыжницы Натальи Непряевой, разочарован процессом подготовки своей подопечной к новому сезону.

«Непряева одарена большим здоровьем, но к сожалению, пока правильно распорядиться своим состоянием у неё не получается. Хотелось бы желать большего и лучшего от её отношения к реализации поставленных целей. Пока же ей не хватает концентрации и самоотдачи. Она ещё не проделала те шаги, чтобы создать в предстоящем сезоне Йохауг очень серьёзную конкуренцию. Я надеюсь на лучшее, но пока не всё идёт так, как хотелось бы», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Норвежская лыжница Тереза Йохауг является десятикратной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады 2010 года.

Ранее олимпийский чемпион Нортуг объявил о своей наркотической зависимости.