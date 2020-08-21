Олимпийский чемпион Нортуг объявил о своей наркотической зависимости

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг признался в наркотической и алкогольной зависимости.

«У меня есть серьёзная проблема со злоупотреблением психоактивными веществами, такими как алкоголь, наркотики и таблетки. Это связано с периодическими вечеринками, которых в последнее время было много. Кокаин я впервые попробовал зимой прошлого года, но не воспринимал происходящее всерьёз. Теперь последствия таковы, что эта проблема стала очень серьёзной. Хочу извиниться перед всеми, кого это касается, особенно перед семьёй, друзьями и партнёрами», — приводит слова Нортуга NRK.

Также норвежский лыжник признался, что попробовал наркотики, поскольку ему не хватало адреналина после завершения карьеры.

«Проблема возникла после того, как я ушёл из спорта в 2018 году. В погоне за адреналином и яркими переживаниями я много сделал такого, о чём сейчас жалею. Сейчас всё вышло из-под контроля и мне нужна помощь. Я не жду сочувствия, но для меня важно рассказать свою историю, пускай каждый сам сделает выводы. Во многом я рад, что полиция остановила меня и нашла наркотики дома. Это стало для меня настоящим тревожным звонком. Я прошу прощения», — добавил Нортуг.

13 августа 34-летний лыжник был остановлен полицией за превышение скорости, а позже сотрудники правоохранительных органов нашли в его доме кокаин.

Ранее лыжнику Нортугу были предъявлены обвинения по трём статьям.