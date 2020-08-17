СМИ: Лыжнику Нортугу предъявлены обвинения по трём статьям

Норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу были выдвинуты обвинения в нарушении трёх статей местного законодательства, в частности в хранении наркотиков.

Об этом сообщает газета Verdens Gang. Нортугу предъявлены обвинения в превышении скорости, нахождении за рулём в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина.

В ночь на 13 августа лыжник был остановлен норвежской дорожной полицией. Тест на наличие в организме Петтера наркотических веществ показал положительный результат. Позднее в его доме был найден кокаин.

Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, однако принимает участие в любительских гонках. Он является двукратным олимпийским чемпионом (2010), 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону Нортугу может грозить тюремный срок.