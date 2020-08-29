Билялетдинов: Алексей Миранчук переходит в хорошую лигу и будет играть в неплохой команде

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Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук продолжит карьеру в итальянской «Аталанте».
Билялетдинов: Алексей Миранчук переходит в хорошую лигу и будет играть в неплохой команде
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Наконец-то российский игрок переходит куда-то за границу. Если у Алексея Миранчука получится вписаться в игровую схему, соответствовать требованиям Гасперини, то это безусловный плюс. Он принял отличное решение. По деньгам здесь вообще говорить нет смысла. Слава богу, что переходит в хорошую лигу, будет играть в неплохой команде», — цитирует Билялетдинова Sport24.

По информации итальянской прессы, предполагаемая сумма трансфера составит €14,5 млн.

Ранее Селюк заявил, что «Аталанта» переплатила за Алексея Миранчука.

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