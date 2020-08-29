Билялетдинов: Алексей Миранчук переходит в хорошую лигу и будет играть в неплохой команде
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- РИА Новости
«Наконец-то российский игрок переходит куда-то за границу. Если у Алексея Миранчука получится вписаться в игровую схему, соответствовать требованиям Гасперини, то это безусловный плюс. Он принял отличное решение. По деньгам здесь вообще говорить нет смысла. Слава богу, что переходит в хорошую лигу, будет играть в неплохой команде», — цитирует Билялетдинова Sport24.
По информации итальянской прессы, предполагаемая сумма трансфера составит €14,5 млн.
Ранее Селюк заявил, что «Аталанта» переплатила за Алексея Миранчука.