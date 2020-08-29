Селюк заявил, что «Аталанта» переплатила за Алексея Миранчука

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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что итальянская «Аталанта» заплатит неоправданно большую сумму за переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Селюк заявил, что «Аталанта» переплатила за Алексея Миранчука
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Миранчук — это, безусловно, хороший футболист, но Италия не его страна. В Серии А очень много атлетизма и тактики. Лёша играет в техничной манере, а не в силовой. Ему будет очень тяжело проявить себя. Даже Роналду непросто в Италии. Вот в Испании Лёше было бы хорошо. «Аталанта» — единственная команда, в которой Миранчук может заиграть. В «Милане» он бы сел в глубокий запас. «Аталанта» переплатила за Миранчука. Если игрок через три месяца имеет право подписать контракт как свободный агент, он не стоит €14 млн», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

По информации итальянской прессы, стороны договорились о сумме €14,5 млн за Миранчука.

Ранее Наумов выразил мнение, что «Локомотив» продешевил с трансфером Алексея Миранчука в «Аталанту».

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