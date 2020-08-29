Наумов считает, что «Локомотив» продешевил с трансфером Алексея Миранчука в «Аталанту»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Алексей Миранчук продолжит карьеру в итальянской «Аталанте».

«Я доволен, что трансфер Миранчука согласован, рад за Алексея. Я надеялся, что Алексей попадёт в «Милан». Всё-таки это клуб посолиднее. Но и «Аталанта» в последнее время добивается больших результатов. Он там может раскрыться в полной мере», — цитирует Наумова Vseprosport.

Также бывший президент клуба считает, что полузащитник стоит больше €14,5 млн — суммы, названной СМИ.

«Локомотив» продешевил, продавая Миранчука. Алексей стоит больше того, что пишут в прессе. Но клуб поступил верно: уже и так слишком много разговоров про этот трансфер. «Локомотив» готовился к уходу Алексея. Есть Антон, который очень неплохо выглядит, Камано. Считаю, что Крыховяка неправильно используют, ставя в опорную зону. Уход Миранчука — это не катастрофа для красно-зелёных», — добавил Наумов.

Ранее Мещеряков прокомментировал слухи о договорённости с «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.