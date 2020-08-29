РФС признал ошибочным удаление Барриоса в матче с «Динамо», но сохранил в силе дисквалификацию

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала необоснованным удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).
РФС признал ошибочным удаление Барриоса в матче с «Динамо», но сохранил в силе дисквалификацию
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Но, несмотря на это, футболист петербуржцев всё равно не сможет принять участие в матче шестого тура с «Локомотивом». Причина в том, что дисциплинарный регламент РФС позволяет отменять только прямые красные карточки. Что касается эпизода с колумбийцем, то он покинул поле в результате второй жёлтой, которую ему ошибочно показал главный судья встречи — Станислав Васильев.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 30 августа и начнётся в 16:00 мск.

Ранее «Зенит» обратился в РФС из-за неназначенного пенальти за падение Малкома.

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