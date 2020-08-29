Шлеменко назвал умершего тренера Воронова вторым отцом Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец ММА Александр Шлеменко вспомнил Владимира Воронова, тренера Фёдора Емельяненко, умершего на 56-м году жизни.
Шлеменко назвал умершего тренера Воронова вторым отцом Фёдора Емельяненко
  • © Пресс-служба RCC

Спортсмен напомнил, что ранее скончался другой знаменитый специалист Абдулманап Нурмагомедов. По словам Шлеменко, для воспитанников школы по самбо в Старом Осколе и конкретно для Фёдора Емельяненко Воронов был как второй отец.

«Конечно, это большая потеря. И расстраивает, что так рано уходят люди. И Абдулманапу, и Михалычу, как все мы называли Воронова, не было еще и 60 лет. Они многое могли сделать для развития нашего спорта, для подрастающего поколения, да и просто хороших дел для России. Не так часто встречал Владимира Михайловича, но запомнил его добрым и открытым человеком. Человеком, который всегда был готов подсказать, помочь, поддержать», — приводит слова Шлеменко «СЭ».

Ранее сообщалось, что о трагедии написал в Instagram сам Фёдор Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить