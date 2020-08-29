Шлеменко назвал умершего тренера Воронова вторым отцом Фёдора Емельяненко

Российский боец ММА Александр Шлеменко вспомнил Владимира Воронова, тренера Фёдора Емельяненко, умершего на 56-м году жизни.

Спортсмен напомнил, что ранее скончался другой знаменитый специалист Абдулманап Нурмагомедов. По словам Шлеменко, для воспитанников школы по самбо в Старом Осколе и конкретно для Фёдора Емельяненко Воронов был как второй отец.

«Конечно, это большая потеря. И расстраивает, что так рано уходят люди. И Абдулманапу, и Михалычу, как все мы называли Воронова, не было еще и 60 лет. Они многое могли сделать для развития нашего спорта, для подрастающего поколения, да и просто хороших дел для России. Не так часто встречал Владимира Михайловича, но запомнил его добрым и открытым человеком. Человеком, который всегда был готов подсказать, помочь, поддержать», — приводит слова Шлеменко «СЭ».

Ранее сообщалось, что о трагедии написал в Instagram сам Фёдор Емельяненко.