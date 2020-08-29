Тренер Фёдора Емельяненко скончался на 56-м году жизни
- Владимир Воронов (справа) / © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом спортсмен сообщил в Instagram. Как уточнил Емельяненко-старший, Воронов «был частью семьи, требовательным наставником».
«Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», — написал боец.
Воронов являлся мастером спорта СССР по дзюдо, заслуженным тренером России по дзюдо и самбо, неоднократно признавался лучшим тренером Белгородской области. Фёдор Емельяненко начал работать с ним в десятилетнем возрасте.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве.