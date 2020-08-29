Агент: личный контракт Миранчука в «Аталанте» ещё не согласован

Переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту» ещё не состоялся.

Как заметил в своём Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, стороны согласовали сумму отступных за игрока, которая равняется €14,5 млн. Однако переговоры продолжаются.

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива. Сейчас мы ждём личного контракта. Он ещё не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали — сделка, возможно, и произойдёт», — заявил Арустамяну агент футболиста Вадим Шпинёв.

Ранее о трансфере Миранчука высказался бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.