Агент: личный контракт Миранчука в «Аталанте» ещё не согласован

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Переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту» ещё не состоялся.
Агент: личный контракт Миранчука в «Аталанте» ещё не согласован
  • РИА Новости

Как заметил в своём Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, стороны согласовали сумму отступных за игрока, которая равняется €14,5 млн. Однако переговоры продолжаются.

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива. Сейчас мы ждём личного контракта. Он ещё не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали — сделка, возможно, и произойдёт», — заявил Арустамяну агент футболиста Вадим Шпинёв.

Ранее о трансфере Миранчука высказался бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

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