РФС заменил инспектора матча «Рубин» — «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на COVID-19

Инспектор матча шестого тура чемпионата России между «Рубином» и «Тамбовом» Тарас Безубяк получил сомнительный результат теста на COVID-19.

Вместо него в судейскую бригаду включён Сергей Мартынов. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков. На игре не будет использоваться система VAR.

Ранее сообщалось, что жар-птица украсила эмблему ЧМ по пляжному футболу 2021 года в России.