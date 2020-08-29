РФС заменил инспектора матча «Рубин» — «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на COVID-19

Короткая ссылка
Инспектор матча шестого тура чемпионата России между «Рубином» и «Тамбовом» Тарас Безубяк получил сомнительный результат теста на COVID-19.
РФС заменил инспектора матча «Рубин» — «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на COVID-19
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Вместо него в судейскую бригаду включён Сергей Мартынов. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков. На игре не будет использоваться система VAR.

Ранее сообщалось, что жар-птица украсила эмблему ЧМ по пляжному футболу 2021 года в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить