РФС заменил инспектора матча «Рубин» — «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на COVID-19
Инспектор матча шестого тура чемпионата России между «Рубином» и «Тамбовом» Тарас Безубяк получил сомнительный результат теста на COVID-19.
- © Артур Лебедев
- РИА Новости
Вместо него в судейскую бригаду включён Сергей Мартынов. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков. На игре не будет использоваться система VAR.
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