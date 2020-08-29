Жар-птица украсила эмблему ЧМ по пляжному футболу 2021 года в России

ФИФА и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России представили официальную эмблему предстоящего турнира, которая будет изображена, среди прочего, на фасаде Останкинской башни.

Как информирует сайт Российского футбольного союза (РФС), на логотипе изображена жар-птица — один из главных персонажей русских народных сказок. Мифическое существо и игрок в пляжный футбол сплетены в борьбе за мяч над куполом, напоминающим собор Василия Блаженного. Общий стиль и цветовая гамма выдержаны в духе русских узоров и архитектуры, что с добавлением современного стиля символизирует теплоту, энергию и веселье.

Москвичи и гости столицы смогут наблюдать за полётом изображённой на эмблеме жар-птицы на фасадах Останкинской телебашни, Метромоста, стадионов Открытие-Арена и Арены ВТБ, а также в метрополитене.

Ранее сообщалось, что клуб по пляжному футболу «Спартак» представил нового технического спонсора.