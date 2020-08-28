СМИ рассказали, что «Ювентус» контактировал с отцом Месси

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» проявил интерес к нападающему и капитану испанской «Барселоны» Лионелю Месси.

Как сообщает France Football, туринский клуб общался с отцом аргентинца Хорхе, прощупывая почву для возможных переговоров.

Отмечается, что в «Ювентусе» мечтают сформировать атакующий дуэт Месси с Криштиану Роналду.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» — до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре имеется пункт о возможности расторжения, однако это можно сделать только до июня каждого года.

Как сообщалось ранее, отец Месси сказал директору ПСЖ, что игрок хочет перейти в «Манчестер Сити».