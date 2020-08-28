Юрист: не вижу оснований для санкций со стороны ФИФА по ситуации с Еськовым

Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал очень серьёзным обвинение в адрес арбитра Алексея Еськова, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».

«Мне кажется, что то, что происходит с Еськовым сейчас, — очень серьёзное обвинение, информация о котором почему-то попала в Telegram-каналы. Еськова сейчас как только не склоняют», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

По его мнению, РФС должен отреагировать максимально быстро и прояснить ситуацию.

«Если Еськов виноват, нужно расследование, если нет, то нужно как можно скорее об этом сказать. Дальнейшее молчание наносит ущерб не только Еськову, но и всему российскому судейству в принципе. Я не вижу никаких оснований для санкций со стороны ФИФА по ситуации с Еськовым», — добавил юрист.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.