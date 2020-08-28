Юрист Прокопец высказался по поводу слухов о проверке арбитра Еськова на полиграфе

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Очень много вопросов к этой процедуре, потому что она нигде не регулируется — это раз. Два — какие вопросы на ней задаются, абсолютно непонятно, а ответ зависит от вопроса. Непонятно также, почему одни судьи проходят данную проверку, а другие — нет. Мне кажется, что если начинать использовать полиграф, то давайте сделаем тест на полиграф как требование для включения в список судей, утверждаемый исполкомом на сезон. Сейчас это выглядит как то, что какой-то судья допустил ошибку, все начинают кричать, а этого судью тащат на эшафот в виде полиграфа. Либо мы это делаем системно, либо никак», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

Он отметил, что необходимы чёткие критерии для судей, по которым они буду включаются в рекомендуемый список на сезон или будут рекомендоваться на конкретную игру.

«Например, судья должен пройти полиграф перед сезоном, хорошо пройти тесты и не получить отрицательных оценок. Сейчас критерии, связанные с полиграфом, отсутствуют», — добавил юрист.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее судья Игорь Федотов заявил, что не верит в слухи о проверке Еськова на полиграфе.