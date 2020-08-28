Источник: «Локомотив» урегулировал вопрос по переходу Жалолиддинова в клуб
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ-Спорт».
В конце июля Жалолиддинов подписал пятилетний контракт с «Локомотивом».
После этого исполняющий обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Диер Имамходжаев посчитал подозрительным, что перед переходом игрок расторг контракт с «Бунёдкором», а в Узбекистане при этом не получили документы о расторжении соглашения с Жалолиддиновым.
Отмечается, что по этой причине «Локомотив» не мог заявить Жалолиддинова для участия в РПЛ.
Известно, что при смене руководства в «Бунёдкоре» документы были потеряны. Но несколько дней назад вопрос был решён, так как клуб из Ташкента прислал все документы, включая трансферный лист футболиста, а 28 августа Жалолиддинов был заявлен за «Локомотив».
В этом сезоне Жалолиддинов провёл десять матчей за «Бунёдкор», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане требуют расследовать трансфер Жалолиддинова в «Локомотив».