Источник: «Локомотив» урегулировал вопрос по переходу Жалолиддинова в клуб

Московский футбольный клуб «Локомотив» урегулировал претензии узбекского «Бунёдкора» по поводу трансфера 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

В конце июля Жалолиддинов подписал пятилетний контракт с «Локомотивом».

После этого исполняющий обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Диер Имамходжаев посчитал подозрительным, что перед переходом игрок расторг контракт с «Бунёдкором», а в Узбекистане при этом не получили документы о расторжении соглашения с Жалолиддиновым.

Отмечается, что по этой причине «Локомотив» не мог заявить Жалолиддинова для участия в РПЛ.

Известно, что при смене руководства в «Бунёдкоре» документы были потеряны. Но несколько дней назад вопрос был решён, так как клуб из Ташкента прислал все документы, включая трансферный лист футболиста, а 28 августа Жалолиддинов был заявлен за «Локомотив».

В этом сезоне Жалолиддинов провёл десять матчей за «Бунёдкор», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане требуют расследовать трансфер Жалолиддинова в «Локомотив».