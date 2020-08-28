Кержаков заявил, что у него не осталось никаких претензий к Еськову со времён футбольной карьеры

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него не осталось никаких претензий после завершения карьеры к арбитру Алексею Еськову, который, по информации СМИ, не прошёл проверку на детекторе лжи по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».

«Со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову у меня не осталось. Ничего особенного припомнить не могу. В целом старался и стараюсь не предъявлять их судьям. Они занимаются своим делом, а мы — своим», — сказал Кержаков в интервью RT.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов, который исполнял функции видеоассистента в той игре, также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее Кержаков выразил мнение, что если вина Еськова будет доказана, то он должен быть дисквалифицирован.