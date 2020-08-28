Экс-футболист сборной России Канчельскис сообщил, что заболел коронавирусом

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, что результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.

«Я сдал положительный тест на коронавирус. Есть слабость, чувствую себя хорошо, но играть в футбол не могу. Главное, что не умер. Нужно с позитивом относиться ко всем ситуациям, что даёт жизнь, не паниковать. Всё нормально, потихоньку буду выздоравливать», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Он также признался, что во время болезни сбросил 5 кг. По его словам, он не знает, где заболел, но отметил, что в его команде около семи-восьми инфицированных футболистов.

«На самом деле, коронавирус — это очень серьёзно, нужно относиться внимательно, и никому не желаю болеть. Врачи пока не говорят, когда смогу вернуться к работе. Говорят только, чтобы сидел дома и лечился», — добавил Канчельскис.

Ранее FIA сообщила о положительном тесте на COVID-19 в «Формуле-1».