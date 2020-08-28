Экс-футболист сборной России Канчельскис сообщил, что заболел коронавирусом
- РИА Новости
«Я сдал положительный тест на коронавирус. Есть слабость, чувствую себя хорошо, но играть в футбол не могу. Главное, что не умер. Нужно с позитивом относиться ко всем ситуациям, что даёт жизнь, не паниковать. Всё нормально, потихоньку буду выздоравливать», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.
Он также признался, что во время болезни сбросил 5 кг. По его словам, он не знает, где заболел, но отметил, что в его команде около семи-восьми инфицированных футболистов.
«На самом деле, коронавирус — это очень серьёзно, нужно относиться внимательно, и никому не желаю болеть. Врачи пока не говорят, когда смогу вернуться к работе. Говорят только, чтобы сидел дома и лечился», — добавил Канчельскис.
Ранее FIA сообщила о положительном тесте на COVID-19 в «Формуле-1».