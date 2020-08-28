Экс-футболист сборной России Канчельскис сообщил, что заболел коронавирусом

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, что результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.
Экс-футболист сборной России Канчельскис сообщил, что заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Я сдал положительный тест на коронавирус. Есть слабость, чувствую себя хорошо, но играть в футбол не могу. Главное, что не умер. Нужно с позитивом относиться ко всем ситуациям, что даёт жизнь, не паниковать. Всё нормально, потихоньку буду выздоравливать», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Он также признался, что во время болезни сбросил 5 кг. По его словам, он не знает, где заболел, но отметил, что в его команде около семи-восьми инфицированных футболистов.

«На самом деле, коронавирус — это очень серьёзно, нужно относиться внимательно, и никому не желаю болеть. Врачи пока не говорят, когда смогу вернуться к работе. Говорят только, чтобы сидел дома и лечился», — добавил Канчельскис.

Ранее FIA сообщила о положительном тесте на COVID-19 в «Формуле-1».

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