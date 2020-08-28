Начальник команды ФК «Локомотив» Сухина дисквалифицирован на четыре матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а начальник команды Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча.

«Принято решение по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашёл в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Кроме того, он заявил, что «Локомотив» оштрафован на 300 тыс. рублей за необеспечение безопасности официальных лиц матча с «Ахматом».

«КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», — добавил Григорьянц.

«Локомотив» проиграл «Ахмату» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» — «Сочи».