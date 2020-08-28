СМИ: РУСАДА выбрало двух кандидатов на место Гануса
- РИА Новости
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР), основными кандидатами на должность главы РУСАДА являются юрист агентства Михаил Буханов и экс-работник организации Вероника Логинова.
Отмечается, что кандидатура Логиновой является наиболее вероятной.
При этом, если Ганусу дадут доработать до конца срока, который истекает в 2021 году, то РУСАДА вновь вернётся к кандидатурам Буханова и Логиновой при выборе нового главы агентства.
Собрание учредителей РУСАДА по вопросу увольнения Гануса пройдёт 28 августа.
Ранее Ганус отреагировал на рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА уволить его с занимаемой должности.