СМИ: РУСАДА выбрало двух кандидатов на место Гануса

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) определилось с главными кандидатами на должность главы организации, которую сейчас занимает Юрий Ганус.
СМИ: РУСАДА выбрало двух кандидатов на место Гануса
  • РИА Новости

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР), основными кандидатами на должность главы РУСАДА являются юрист агентства Михаил Буханов и экс-работник организации Вероника Логинова.

Отмечается, что кандидатура Логиновой является наиболее вероятной.

При этом, если Ганусу дадут доработать до конца срока, который истекает в 2021 году, то РУСАДА вновь вернётся к кандидатурам Буханова и Логиновой при выборе нового главы агентства.

Собрание учредителей РУСАДА по вопросу увольнения Гануса пройдёт 28 августа.

Ранее Ганус отреагировал на рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА уволить его с занимаемой должности.

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