Источник назвал имена баскетболистов, убедивших остальных игроков возобновить плей-офф НБА

Президент профсоюза игроков Национальной басктебольной ассоциации (НБА), защитник клуба «Оклахома Сити Тандер» Крис Пол и вице-президент Андре Игудала из «Майами Хит» убедили остальных игроков продолжить плей-офф.

Об этом сообщает The Athletic. Пол и Игудала во время собрания объяснили коллегам, с какими финансовыми последствиями они могут столкнуться, если решат не продолжать сезон, а также тот факт, что баскетболисты могут потерять платформу для высказывания своей позиции.

В среду клубы НБА бойкотировали три матча первого раунда плей-офф в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в темнокожего мужчину Джейкоба Блейка в Висконсине. В ближайшее время будет объявлена дата возобновления игр.

Ранее НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф.