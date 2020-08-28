Источник назвал имена баскетболистов, убедивших остальных игроков возобновить плей-офф НБА
- Reuters
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Об этом сообщает The Athletic. Пол и Игудала во время собрания объяснили коллегам, с какими финансовыми последствиями они могут столкнуться, если решат не продолжать сезон, а также тот факт, что баскетболисты могут потерять платформу для высказывания своей позиции.
В среду клубы НБА бойкотировали три матча первого раунда плей-офф в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в темнокожего мужчину Джейкоба Блейка в Висконсине. В ближайшее время будет объявлена дата возобновления игр.
Ранее НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф.