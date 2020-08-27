Квят поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят заявил, что исторически хорошо выступал на автодроме «Спа-Франкоршам».

«Хорошая новость в том, что мы всегда в борьбе, выступаем стабильно. Каждый новый уикенд — возможность начать с нуля и постараться хорошо выполнить свою работу. Попробуем провести беспроблемную пятницу и продолжить в том же духе в субботу и воскресенье. У нас нет причин не сохранять позитивный настрой. Исторически — и в младших сериях, и в «Формуле-1» — я показывал в Спа довольно сильные выступления. Надеюсь, что у нас будет сильный уикенд, мы поймаем хороший ритм и сохраним его на следующие гонки», — сказал Квят в интервью пресс-службе «Формулы-1».

В общем зачёте пилотов нынешнего чемпионата россиянин занимает 16-е место, имея в активе два очка.

Ранее сообщалось, что Квят с воодушевлением ждёт этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии.